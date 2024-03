Juurdepääs kinnisasjalt avalikult kasutatavale teele

Kohtupraktikas on aga sellise juurdepääsu andmisel kontrollitud kindlate tingimuste olemasolu, mis on juurdepääsu eelduseks. Sellisteks eeldusteks on kohtusse pöördunud omaniku kinnisasjalt avalikule teele juurdepääsu puudumine, taotletava juurdepääsu maakorralduslik võimalikkus ja juurdepääsu taotleja juurdepääsu vastu omatava huvi ülekaalukus võrreldes selle kinnistu omaniku õiguste piiramisega, mis tulenevad juurdepääsu andmisest. Kohtupraktikas on samuti asutud seisukohale, et ainult väga erandlikel asjaoludel võib nõuda juurdepääsu siis, kui see on juba olemas (näiteks on kinnistule möödapääsmatult vajalik tagada ligipääs teatud liiki sõidukitega, mis muidu puudub).