Kevad läheneb: 6 näpunäidet kevadise garderoobi planeerimiseks

Leia oma selle kevade stiil: Oma kevadstiili leidmine on põnev protsess, mis pakub väljakutseid ja loomingulisust. Alustuseks mõtle sellele, mis värvid ja mustrid sind tõeliselt rõõmustavad ning milline on sinu isiklik mugavustsoon. Leia inspiratsiooni erinevatest moeallikatest – ajakirjad, sotsiaalmeedia, e-poed. Oluline on märgata ja ära tunda, millised riided tõstavad esile sinu parimad omadused ning enesekindluse. Ära karda katsetada erinevaid stiile ja jäta meelde, et kevadine stiil võib olla värvikas, kerge ning õhuline. Omaenda stiili mõistmine aitab sul teha teadlikke valikuid uute riiete ostmisel ja tagab, et tunned end nendes hästi.

Investeeri ajatutesse põhiriietesse ja -jalatsitesse: Investeerimine ajatutesse põhiriietesse ja -jalatsitesse on mõistlik strateegia, kuna need moodustavad garderoobile stabiilse aluse. Ajatud rõivad ja jalatsid on klassikalised ega allu kiiretele moevooludele, püsides stiilsed aastast aastasse. Näiteks kvaliteetne teksapaar, valged ketsid või nahkjakk on alati moes ja lihtsasti ühendatavad kevadiste trendidega. Lisaks on ajatud esemed kergemini kombineeritavad erinevate rõivakomplektidega, suurendades nende mitmekülgsust.

Mõtle praktiliselt: Kevadised heitlikud ilmad tähendavad nii päikesepaistet kui ka ootamatuid vihmasadusid ning temperatuurikõikumisi. Selleks, et nendega edukalt toime tulla, on oluline olla valmis erinevateks ilmastikuoludeks. Riietu kihiliselt, et saaksid temperatuurimuutustele kiiresti reageerida. Praktiline ja ilmastikukindel jope või jakk kaitseb sind ootamatu vihmasaju eest ning soe aluskiht hoiab sind mõnusalt soojas.