INTERVJUU | Kultusfilmi „Tulnukas“ looja Rasmus Merivoo: me kõik oleme ossid

Merivoo näitab kohta, kus Ott Sepp ja Märt Avandi omavahel „hüppama“ hakkasid ja lausa nii hoogu läksid, et Märt Otil kulmu katki lõi. Hiljem oli tegemist, et seda grimmiga varjata. Kaugemal paistab Eve (Merle Jääger) korter, mis toona kuulus Merivoo perele ja kus režissööri isa tehtud värske remont võtetega ära rikuti. Et Merivoo jaoks on terve alev tuttavaid täis, sätime end vestlema söökla kõrval asuva pitsakohviku jahedasse tagaruumi. „Tulnuka“ uuest filmist „Tulnukas 2 ehk Valdise tagasitulek 17 osas“ režissöör siiski veel rääkida ei taha.