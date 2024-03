„RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Endine kriminaal Tomas Legrant: pidasin end Robin Hoodiks, kes võtab rikastelt ja annab vaestele

Vargustele suunas teda suur rahaahnus ja pärast esimest vargust tundus talle, et enam tagasiteed polegi. „Kartsin, et ma ei saa teisiti hakkama. Kui mul on nälg, ma tean, et lähen varastan, see on mul automaatselt sisse kodeeritud,“ kirjeldab ta enda tolleaegset mõtteviisi.

Küll aga on temalt küsitud õigusabi, mida ta on soovijatele ka osutanud, kuigi juuraharidust mehel ei ole. Lisaks raamatumüügile ja podcast’i tegemisele on see nüüd ka üks tema sissetulekuallikaid: „Niimoodi see toimib täna ja see on väga tore. Kui see ei toimiks, siis peaksin tõesti mõtlema, mida ma edasi hakkan tegema.“