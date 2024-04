NÄDALA SARI | Kahvatu filmi taastulemine kvaliteetse seriaalina

„One Day“ („Üks päev“) põhineb David Nichollsi 2009. aastal avaldatud samanimelisel armastusromaanil, millest sai kohe menuk. Kaks aastat hiljem tehti selle põhjal ka film. Too linateos jääb romaanile paraku kõvasti alla ja ilmselt on see põhjus, miks minu radarile jõudis see alles siis, kui Netflix riputas tänavu üles armastusloo uue ekraniseeringu 14osalise seriaalina.