Keski tööta jäävad abilinnapead tehtust: „Näidake veel mõnd erakonda, mis järjekindlalt teisi erakondi talentidega varustab“

Andrei Kante: Teen oma tööd ametiaja lõpuni ja kõik need kolm olulist asja on seotud eestikeelsele haridusele üleminekuga. Ja tegelikult nõuab see rohkem kui kolme asja.

Kas olete linnavalitsuse majas öö veetnud? Kuidas see juhtus?

Tiit Terik: Ööbinud ma linnavalitsuses erinevalt riigikogust ei ole. Minu kabinetis ei ole kahjuks ka diivanit. Kuigi võiks olla. Arvestades, et päevad on pikad ja väsitavad, olen korra suure väsimuse peletamiseks koosolekute vahel autos tukastanud. Vabaduse väljaku tunneli parklas on vaikne ja hämar.

Mida soovitate enda järeltulijal vältida?

Betina Beškina: Soovitan vältida sotsiaalabi kärpimist, sest üldjuhul on see abi ennetava eesmärgiga – õigel hetkel abikäsi ulatada on palju mõistlikum ja inimlikum kui hakata inimest hiljem sotsiaalsest august välja aitama.

Miks on Keskerakond Eesti kõige parem erakond?

Vladimir Svet: Näidake veel mõnd erakonda, mis sedavõrd järjekindlalt oskab talentidega varustada kõiki teisi erakondi.