Paraku pole ju loogiline, et suurem osa inimesi on kõiges keskmisest parem. Kes aga tahaks tunnistada, et on nii paljus nii saamatu? Masendus tuleb ju peale! Ja teadusuuringud on näidanud sedagi, et need, kes arvavad, et on paljudes tegevustes keskmisest kehvem, on altimad depressioonile. Tundub ju loogiline: kui end alati vusserdisena tunned, tulevad paratamatult norumõtted ligi.