Millega peab arvestama kodus elektriauto laadimisel?

Autot saab laadida alalis- ja vahelduvvooluga. Vahelduvvooluga laadimine on aeglasem, kuna auto peab elektri muutma alalisvooluks, et akud seda talletada saaksid. Koduse laadimise planeerimisel on esimeseks sammuks auto pardalaadija võimsuse määramine, kuna see mõjutab laadimiskiirust. Samuti on oluline arvestada igapäevast läbisõitu ja elektrisüsteemi võimekust, et valida õige laadija. On olemas nii mobiilsed kui ka paigaldatavad laadijad, mõlemal on oma plussid ja miinused. Kodus laetakse akut vahelduvvooluga, kuna alalisvoolu laadijad on väga kallid.

Teine võimalus on alalisvool. Seda voolutüüpi kasutavad avalikud kiir- ja ülikiirlaadijad, mis tihti suudavad aku 80%-ni laadida kõigest poole tunniga. Kuigi nende laadijate kasutamine tundub ahvatlev, on soovitatav autot laadida ka väiksema võimsusega, kuna pidev suure võimsusega alalisvooluga laadimine ei mõju aku tervisele hästi. Alalisvooluga laadimine maksab rohkem kui vahelduvvooluga laadimine.

Nutikad laadijad pakuvad mitmeid eeliseid, nagu näiteks võimalust jälgida aku seisukorda ja energiatarbimist ning dünaamilist koormusjuhtimist, mis aitab ära hoida ülekoormust. Mõned laadijad võimaldavad isegi elektrit tagasi võrku müüa. Üheks populaarseks funktsiooniks on elektri börsihinna jälgimine, mis võimaldab akut laadida just siis, kui see kõige soodsam on.

Elektriautode pistikuid on erinevaid, enamasti oleneb see regioonist. Euroopas on standardiks Type 2 (tuntud ka nimega Mennekes) nimeline otsik vahelduvvooluga laadimiseks ja CCS2 (tuntud ka kui Combo 2) otsik alalisvooluga kiirlaadimiseks. Populaarsuselt järgmine otsikute kombinatsioon on Type 2 (vahelduvvool) ja CHAdeMO (alalisvool), mis on eriti levinud Jaapani autotootjate seas.