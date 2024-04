Tehisaru valmistatud lugu sai muusikanõunikelt kõige viletsama hinde

„Minu lootus on, et AI aitab meil ületada iseenda fantaasia piire,” ütleb saates külaliskriitik, festivali Tallinn Music Week juht Helen Sildna .

Viidates muusikute protestidele tehisaru kasutamisele muusika loomisel ütleb kriitik Valner Valme, et tema arust pole selles probleemi. Lisades: „Samahästi võiksid muusikud minna protestima, et ainult kitarridega tohib muusikat teha. Tehisaru tuleks just rohkem kasutada, sealhulgas väärkasutada. Sealt võib tulla ülihuvitavaid asju. Ootan huviga, et tehisaru muutub elektroonikas oluliseks ja määravaks ning mitte ainult tööriistana, vaid võimalusena, et inimeste fantaasiapiirid lähevad kosmosesse rändama. Nagu oli 1970ndate lõpus süntesaatorite revolutsioon, nii nagu oli 1990ndate alguses digirevolutsioon – ammu on aeg uueks revolutsiooniks!”