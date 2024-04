Suur auhinnalõhede aeg pole endiselt möödas: naised saavad poole vähem kultuuripreemiaid

„Mina arvasin, et see suur auhinnalõhede aeg on mööda saamas, sest ka meie Kulka preemiate laureaatide seas oli üha rohkem naisi,“ ütleb Kangro Areenile ning meenutab, et möödunud aasta oli esimene, kui kirjanduspreemia naislaureaate oli meestest isegi rohkem. „Aga tahtlikku diskrimineerimist muidugi kahtlustada ei saa. Need on pigem sisseharjunud spontaansed eelistused.“