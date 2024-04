Ainult suunamudijatega palju ei saavuta ehk miks on Eestil vaja kultuuridiplomaatia strateegiat

Rahvusvahelistes suhetes on kultuuri rolli riigi identiteedi kujundamisel raske ülehinnata. Kui tahame, et meie liitlased oleksid meiega, peavad nad meid ja meie lugusid tundma – siis märkavad nad ka meie puudumist. Lugusid aga õpitakse tundma enamasti kultuuri kaudu. Pole juhuslik, et täiemahulise sõja algusest alates on president Zelenskõi esinenud kõikvõimalikel kultuurisündmustel rahvusvahelistest filmifestivalidest Grammy’de jagamiseni – kultuurisündmused on need, millest inimesed huvituvad ning mis neile korda lähevad. Lisaks välismaa arvamusliidritele peavad Eesti narratiivid jõudma ka tavainimesteni.