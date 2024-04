Näitleja Kristjan Üksküla: „Tihti arvatakse, et inimesed, kes käivad kirikus, peavad end ideaalseteks, tegelikult on vastupidi“

Kristjan (36) saabub Linnateatri „Nagu teile meeldib“ proovist, kus külalisena mängib kurblikku narri. Nõustub, et osalt on tegu temaliku tüübiga. „Üksik ümiseja kitarriga võib paljudele masendavalt melanhoolsena mõjuda, aga suur osa minust on sellele täiesti vastandlik,“ ütleb ta.