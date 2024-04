ARVUSTUS | Tom Ripley tuleb, näeb ja hävitab. Uus versioon psühhopaadi veristest rännakutest on vaatamist väärt

Kui muidugi algmaterjal vähegi paelub. Patricia Highsmithi raamatu põhjal on tehtud ka 1999. aasta film „Andekas härra Ripley“, kus tuul sasib Jude Law’ kauneid kiharaid ja Matt Damon käitub pahelise peategelase kohta ülearu silutult. Eelnevast lausest võib ehk mõista, et ma tollest linateosest suurt ei pea. Minu meelest on see liiga popkornimaiguline ja hüppab kiirustades üle märgilistest süžeeliinidest.