Rinnad eemaldada lasknud noor: inimestel on kombeks näha teiste puhul esmalt keha, mitte nägu või iseloomu. Ma ei tahtnud seda

„Rinnad on kõige feminiinsemad asjad üldse. Kaugelt vaadates on just rinnad need, mis inimeste arvates on indikaator, et voh, see on naine. Mina tundsin, et ma ei taha, et mind seostatakse naisega. See keha, mis mul enne oli, ei olnud juba alates 13.–14. eluaastast minu oma...“ selgitab ta.