Kosmikud on välja tulnud kõige nauditavama ja energilisema albumiga debüüdist saati

Kuigi enamiku lugude autoriteks on ajatu kitarrivõlur Aleksander Vana ja mürtsuv trummimaestro Kristo Rajasaare, võiks vanduda, et uuenenud bändi võtmetähtsusega suunamudijaks on kujunenud varalahkunud Kõmmari ja eelmisel plaadil teda asendanud Rainer Rob Sireli bassipärija Lauri „Uims“ Leis. Kodumaise punklegendi Psychoterrori kullavaramu eest vastutanud kitarrist on toonud kaasa just pungilikku energiat, lisaks pikaaegse semu Freddy Grenzmanni sõnad avaloole.