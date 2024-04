Eestis oleme osalejat alati valinud avalike konkurssidega, kuhu võivad kandideerida kõik tegevkunstnikud. Eesti paviljon on suur ja pikaajaline projekt. See kulmineerub näitusega Veneetsias, kus meil on seitsme kuu vältel n-ö ajutine näitusemaja, kuid sinna sisse jääb peaaegu kaheaastane tihe tööfaas. Selle ümber on veel palju hariduslikku tegevust ja kommunikatsiooni.