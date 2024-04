Naised suhtes madalama haridusega meestega: „Ta on soe ja hea inimene. Olen temalt õppinud rohkem kui üheski koolis“

„Kui see olukord on kestnud 20 aastat, ühe generatsiooni, ning need mehed hakkavad looma suhteid ja kõrgharidusega mehi on naistest poolteist korda vähem, siis see tekitab sotsiaalprobleeme ühiskonna jaoks,“ hoiatas paari aasta eest Eesti Päevalehele antud intervjuus TTÜ rektor Tiit Land.

Aga paljude naiste jaoks ei ole see mingi probleem.

Meil ei ole tavatu, et cum laude ajaloomagistrist naine on suhtes keskharidusega mehega. Tutvumisäppide ajastul on võimalik kohtuda inimestega, kellega päriselus kunagi kokku ei satuks, sest igapäevaelu käib täiesti teist rada pidi.

Doktorant ja kopajuht

Kristi* oli 36, kui tutvus Tinderis 33aastase Markoga*. Nüüdseks on nad abielus ja kuus aastat koos olnud. Kristil on kaks magistrikraadi ja ta omandab doktorikraadi keskkonnavaldkonnas. Marko on põhiharidusega kopajuht. Neil on