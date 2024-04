Manna on teel kõrgliigasse ja väga keegi teda peatada ei saa

Ühest küljest pole see lihtne kuulamine. Helgeid suvebängereid siit vaevalt leiab. Aga ega seda Mannalt ei ootakski. Albumi pressiteates on ta maininud, et see on sügavalt isiklik omaenese elu dokumenteerimine kogu võlus ja valus. Tõsi, rohkem selles viimases. Kuid kurtmiseks ei saa seda kindlasti nimetada.