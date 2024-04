Valitsuste heakskiidetud tapmised levivad, eesotsas on Venemaa, Iisrael, Iraan ja India. Omapäi tegutsevad tulistajad ja hullumeelsed fanaatikud kujutavad endast endiselt juhuslikku ohtu, ent riiklikult organiseeritud ja ettekavatsetud atentaadid on kujunemas juba normaalsuseks, kus on antud luba tappa. Mõrvaäri („Murder Inc“) on maailma üle võtmas.