SWIFTI ERI | Kaksikutest swiftie’d: „Kontserdil riietun külmkapiks, vanniks või puuks“

Fänn või stan? Nemad on pigem stan’id ehk obsessiivsed superfännid. „Ta on laulukirjutaja, kelle sõnadega saab suhestuda iga inimene,“ põhjendab Leen. „Ja tal on muusikat pea kõikides žanrites: bubblegum pop, indie, kantri, pop, poprokk. Ta on muusikaliselt hästi mitmekülgne.“