SWIFTI ERI | Edetabel Taylor Swifti albumitest – kõige kehvemast kõige paremani. Igaühel neist peidus paar täielikku bängerit

KES OSANUKS ARVATA: 17-aastane Taylor Swift esitamas USA hümni spordiväljakul enne pesapalli matši. Pool aastat pärast esikplaadi ilmumist. Taylori lauljakarjäär sai hoo sisse just staadionitel hümni lauldes.

Ühele inimesele on kogu Taylor Swifti diskograafia-massiivist läbi hammustamine liiga suur suutäis, seega üritasime kahekesi. Kriteeriumiks vaid isiklik maitse. Hoolimata sellest, kuhu mõni kümnest seni ilmunud albumist meie järjestuses maandus, on igaühel neist peidus paar täielikku bängerit, millest teised artistid eluaeg unistavad. Sageli ei ole nendeks aga singlid, mille valimisega on Taylor kõvasti ämbreid kolistanud.