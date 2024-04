POLIITIKARADAR | (Sellest) Tallinna kokkuleppest ei tea Isamaa (küll) midagi

Erakondade eurovalimiste nimekirjad on sisuliselt koos, parlamendiparteidest on puudu veel Eesti 200 nimed. Paraku ei paista, et nende jaoks võiks nimekiri muuta oodatavalt tulemust, mida mõõdetakse saadud mandaatidega. Tõsiselt pingutanud paistavad olevat Isamaa ja sotsid. Need mõlemad pingutavad ka selle nimel, et Tallinna koalitsiooni kokkuleppimisest maksimum võtta. Küll aga on eesmärgid veidi erinevad. Kes annab järele?