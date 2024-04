„RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Sander Rebane: „Alastus peab olema sisu teenistuses. Piir läheb sealt, kus jääb ainult tuim iha“

Sandri juhendaja Kalju Komissarov oli ta Viljandi kultuuriakadeemiasse vastu võtnud viimasena. Sander pidi valima, kas võtab ennast kokku või on näitleja karjäär lõppenud enne, kui see õieti alata jõudis.

Sander tunnistab, et on üksik rebane. „Mul on allergia kollektiivide suhtes. Võin terve suvi üksi maal olla.“ Miks ta armastab tuiata just looduses ja eksperimenteerib inimvõimete piiridega, kuula podcast’ist.