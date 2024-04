Manna popiprintsess Liis Lemsalu uuest loost: see on rõõmsamatele inimestele kui mina

„Isegi kui tema muusika ei jõua minuni kunagi nii, et ma selle ise valiks,“ räägib Manna. „Aga ta on üleüldiselt väga tubli, kandes Eesti popi printsessi tiitlit. See ei ole väga kerge.“

Hinnates Lemsalu uut singlit „Silmad lahti“, kostab Manna, et sellist nätsupoppi ta ei kuulda. „Mõeldud natukene rõõmsamatele inimesele. Mina see ei ole. Mul on tunne, et olen sellist lugu kuulnud aastast 2015 iga paari kuu tagant uue väljalaskena.“

Ent kui ta oleks oma vanas maakodus, väikses Kõltsi külakeses ning Lemsalu uus laul parasjagu raadiost tuleks, kui ta endale kohvi ja võileiba teeb, võiks Manna enda sõnul seda lugu isegi nautida.

Püsikriitik Valner Valme spekuleerib, et võib-olla ongi Liisi uus singel maamuusika. Ta lisab: „Ma isegi ütleks, et olen sellist lugu kuulnud erinevates olukordades alates aastast 1975, kui vanemad kuulasid kodus Baccarat ja Boney M-i. Laiatarbepopis on kõik välja mõõdetud juba sajandeid.“

Saatejuht Raul Saaremetsa valikul hinnati järgmisi lugusid:

Skuuba „Kuidas sul on läind?“

Jessica Pratt „World on a String“

Liis Lemsalu „Silmad lahti“

