SWIFTI ERI | Kellest saab järgmine USA president? Vastus võib oleneda Taylor Swiftist

Donald Trumpi liitlane Charlie Kirk hoiatas, et Swift „tuleb presidendivalimistel välja“ ja „mobiliseerib oma fänne“, lisades, et „kõik, mida swiftie’id tahavad, on kiire abort“. Fox Newsi saatejuht ja Trumpi sõber Jesse Watters kuulutas jaanuari alguses eetris olnud saates, et Swift on „Pentagoni psühholoogiline operatsioon“ (psy-op) ja „varjatud poliitilise tegevuse kattevari“. Sellele reageeriti ka Pentagonist: „Mis puudutab seda vandenõuteooriat, siis me raputame selle maha (inglise keeles „shake it off“, viidates Swifti 2014. aasta samanimelisele hittloole – K. M.)."