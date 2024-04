MINIREPORTAAŽ | Anarhistlik Godspeed You! Black Emperor vilistab muusikamaailma reeglitele

Paavli Kultuurivabrik on viimseni täis pakitud. Väljend „nagu kilud karbis“ on igati asjakohane, sest tegemist on endise kalatehasega. Olen seljaga vastu tagumist seina pressitud, aga oma asukohast näen hästi, kuidas poodiumil seisev tehnik lavatagusele ekraanile filme näitab. Lindid pole tal sugugi rullile kokku keritud, vaid ripuvad lahtiselt nagu voolikud ning ta söödab neid projektorisse otsekui vilunud kuulipilduriabi laskemoonalinti. See on küll veidi kohatu võrdlus, sest Kanadast pärit „Godspeed You! Black Emperor“ on pehmelt öeldes üdini sõjavastane bänd.