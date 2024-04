Nimekirja jõudis lauljanna tänu üliedukale ja senini kestvale kontsertturneele „The Eras Tour“, mille piletimüük ületas esimese tuurina ajaloos miljardi dollari piiri, kui kokku müüdi umbes 4,3 miljonit piletit. Sellest tehtud samanimeline film „Taylor Swift: The Eras Tour“ (2023) on läbi aegade edukaim kontsertfilm, olles praeguseks teeninud 262 miljonit dollarit. Seejuures on Swift esimene muusik, kes on esirikkurite seas üksnes laulukirjutamise ja esinemistasudega, kuigi ka Bruce Springsteen teenis oma miljardi tuuritamisega, kirjutab Forbes.