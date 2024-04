Nagu loterii narkoärikatele. Üks kohtunik võtab salaoperatsiooniga hangitud infot arvesse, teine saadab selle prügikasti

Essenbergi puhul osutus oluliseks tõendusmaterjaliks ANOM-operatsiooni kaudu hangitud teave. Tegemist on krüptoseadmetega, mida Ameerika Ühendriikide Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) salaagendid jagasid operatsiooni Trojan Shield käigus narkoärikatele. Uimastikauplejad uskusid, et ANOMi platvormi näol on tegemist pealtkuulamiskindlate seadmetega. Tegelikult said föderaalagendid ANOMi serverist hankida koopiad kurjategijate sõnumitest, mis sisaldasid tekste, heli, fotosid ja videoid. Eesti uurijad said need andmed Ameerika Ühendriikidest õigusabitaotluste abil.