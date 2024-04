Muusikanõunikud: Eestisse tuleb bänd, mis pani Ivo Linna ainus kord elus avalikult ropendama

„Nende omaaegne kontsert, 1989. aasta Rock Summeril, on üks parimaid kontserte üldse, mis on Eesti pinnal toimunud,“ meenutab Raul Saaremets. Kui kriitik Valner Valme ütleb, et tema jaoks oli see tollal ime, et saab neid üldse oma silmaga Nõukogude Eestis näha, siis saatejuht Raul Saaremets märgib, et tema vennastus festivalil bändiga. „Festivali lõpubanketil rääkisime neile Röövel Ööbikuga, kui raske elu meil on, ja nemad rääkisid, kui raske on nende elu, ja leidsime hetkega ühise keele,“ ütles Saaremets.