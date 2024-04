Piiskop Daniel: ma ei ole terrorist, ma ei kanna kellegi vastu vimma

Milline on koguduseliikmete, vaimulike, nunnade meeleolu?

Meeleolu on tõesti üsna pingeline, rahutu. Kui rääkida ministri sõnadest – Moskva patriarhaat ja patriarh Kirill toetavad terrorismi –, siis tavaline inimene kannab need sõnad üle endale. Ta tunnetab seda seost. Me ise kuuleme seda, inimesed ütlevad sõna-sõnalt, et „meid kuulutati terroristideks“.