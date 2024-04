Miks venis Kajar Lemberi kriminaalasi kümme aastat? Peaprokurör andis poliitikutele aru

„Anti Allas (riigikogu liige, sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimees - EE) palus kirjeldada prokuratuuri sisemist töökorraldust. Mõned asjad on ka avalikkusele rohkem huvipakkuvad, näiteks Kajar Lemberi juhtum. Ta küsis, et kui mõni asi võibolla on muutunud ebamõistlikuks või kellelegi liigategevaks, siis kas on olemas sisemised protseduurid, millega seda uurimist üle vaadatakse ja kas konkreetse juhu puhul seda tehti.