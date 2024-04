Piletid otsas, kriitikud kiidavad – Draamateatri uus tõus. Hendrik Toompere jr: püüan õppida enda ja teiste vigadest

„Tead, kui palju on mul eri ringkondades olnud just sarnase sisuga vestlusi, et Draamateater on justkui uus Linnateater,“ pihib teatriarmastaja Triin. Tõsi, kui vanasti käidi kord kuus Linnateatri kassas elavas sabas pileteid lunastamas (ja oh, kui palju oli neid nördinuid ja õnnetuid, kes defitsiitsetest pääsmetest ilma jäid!), siis nüüd on samasugused järjekorrad Draamateatri virtuaalses kassas.