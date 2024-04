NÄDALA FILM | Tallinna sadamas filmitud pinev draama, mis paneb ebamugavusest hambaid krigistama

Varem on Noer väljaspool koduriiki Taanit tuntust kogunud filmi „Papillon“ (2017) uusversiooniga. „Sünnipäevatüdruku“ ainese olevat režissöör saanud artiklist, mis kirjeldas rahvusvahelistes vetes toimepandud seksuaalkuritegude statistikat. Ahistamise ja vägistamise teemalisi trillereid, draamasid ja õudusfilme on aastate jooksul kinolinale jõudnud mitmeid. Teema on tähtis ja lugudena väärivad jutustamist neist kõik. Samas on tarvis vaadelda, kuidas on need lood esitatud: kellele antakse hääl, kuidas kujutatakse tegelasi ja tegevustikku ning lõppeks, kas filmiformaat annab midagi juurde. Iga lugu ei joonistu filmis hästi välja ning puhtalt olulise süžeega auhindu ei võideta.