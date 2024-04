Ma tahan tantsida ja meeleliigutusest tulevad pisarad silma

Tallinlane Ruutu Poiss on kümme aastat eri leiblite all välja andnud suuremaid ja väiksemaid vinüülplaate, tänavu ilmus tema teine kauamängiv „II“ Hollandi plaadifirmale Wake Dream. Ruutu Poissi on iseloomustanud tõmme süntesaatorite ja vana kooli trummimasinate poole, nende kordumatute helide püüdmisele, muusikaliselt vana ja uue, instrumentaalse elektroonilise seisundi- ja tantsumuusika vahel tammudes, olemata retro ega lõputu klubitümps, kuulajaid ei alahinnata ning diskorid jäetakse segadusse. Aga uuel albumil antakse ka luba tantsida.