Inimene ja tehisintellekt: kes on ühise loomingu autor?

Autoriõigused tekivad kirjandus-, kunsti- ja teaduslikele teostele, lisaks arvutiprogrammidele ning andmebaasidele eeldusel, et need on originaalsed: sündinud füüsilisest isikust autori (st inimese) vabade intellektuaalsete valikute tulemusena ja on seetõttu (olulisel määral) kordumatud. Pole oluline, mis vormis või mil viisil on teos väljendatud, nt kas käegakatsutaval materjalil või kodeerituna kuvaril näitamiseks. Samuti ei välista teose õiguslikku kaitset teose loomisel kasutatud tehnilised vahendid ega sattumuslikud protsessid. Nt tükk aega pärast fotograafia tulekut ei tunnustatud autoriõigusi fotodele, kuna foto tegemist peeti liiga tehniliseks ja vahendlikuks.

Juhul kui TI abil genereeritakse taies, kirjatöö või programmikood, milles inimese loomingulised valikud täiesti puuduvad, pole see teos autoriõiguse mõttes ja kaitset ei saa. Ja teistpidi: TI kasutamine nt kirjatöö toimetamisel või video monteerimisel kindlasti ei riku autoriõiguse kaitset toimetatavale kirjatööle või monteeritavale filmile.

Probleemiks on TI looming, mille ettevalmistamisel, töötlemisel või viimistlemisel osaleb inimene. Kui suur peaks olema inimese panus, et tal tekiks autorsus TI loomingule? Millistel tingimustel inimene, kes andis TI-le loometööks vajalikud originaalsed lähteandmed – enda tehtud sõnalised juhised ja ülesanded, joonised, eskiisid, skeemid, projektid, fotod jne –, on TI loodu autor vähemalt mingis kaudses, tuletatud tähenduses?

USA-s on kohus juba teinud otsuse, et kirjutatud juhiste järgi (mida võiks küll pidada kirjalikuks teoseks) loodud kujutava kunsti taies teose kaitset ei saa. Samas, kehtivas autoriõiguses on mitu n-ö projektteose liiki, mille teostamisel nende esinemiskuju oluliselt muutub, kuid autoriõigused kanduvad üle teostusele, nt arhitektuuri- ja disainiteosed. Lisaks, autoriõiguses kehtivad eeldused, et originaalne looming on autoriõiguse kaitse all ja teose oma nime all avaldanud inimene on selle autor – ning vaidlustaja peab tõendama vastupidist.