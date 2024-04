Homopropaganda trummi tagumine on eriti iidne tegevus. Eurovision on olnud „homode võistlus“ aastakümneid. See on koht, kus inimesi aktsepteeritakse sellistena, nagu nad on. Võistluse teeb värvikirevaks tsirkuseks unikaalsuse otsing ja kohati minnakse liiga värvilisekski.