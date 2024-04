5MIINUSE ja Puuluubi rajud bändilaagrid: „Kõik on nii purjus, ei ole mõtet!“

Ramo ja Marko mängisid salvestustoas motiivi sisse ja kuna Marko vaatas, et kõik on maani täis, karjus ta kõrvaklapis Ramole „Ei ole mõtet! Ei ole mõtet!!! Kõik on nii purjus, ei ole mõtet!“. Aga Ramo oli loomises nii sees, nii sillas, et ei teinud semu meelehärmist välja. See röökis edasi: „Ei ole mõtet! Tasa! Ära mängi! Nendega ei saa praegu teha! Ärme raiska aega, ära mängi!!“, kuni andis alla ja otsustas, hüüdis „Oota, ma mängin ka mingi jupi sisse!“ ning lasi helidel kandlelt tulla.