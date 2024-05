ARVUSTUS | Meelis Oidsalu: „Reetur“ on korralik ajaviide, aga asjaga kursis olevale inimesele ebausutav

Oma viimase, kolmanda hooajaga välja tulnud kodumaine spioonisari „Reetur“ pole mingi tavaline Eesti seriaal – ETV2 kõrgkultuurisaade „Plekktrumm“ pole ühtki teist telesarja käsitlenud. „Plekktrummi“ autori ja saatejuhi Joonas Hellerma sõnul ajendas „Reeturi“ viimast hooaega 5. veebruari saates teemaks võtma spionaažis süüdistatud Tartu Ülikooli professori Vjatšeslav Morozovi ootamatu vahistamine. Eestis töötavaid humanitaare polnud varem osatud Vene luure sihtmärgina näha. Ühtki reeturit Hellermal saatesse rääkima saada polnud võimalik, sestap küsitles ta hoopis veenvalt reetur Alfred Vinti kehastanud seriaalinäitlejat Tambet Tuisku. See on võrreldav olukorraga, nagu küsitaks Roger Moore’ilt, kuidas on inglise luure heaks töötada.