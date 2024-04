Miks minnakse kaasaja kujutamisel surnud valgete meeste juurde, kui saab ka tänapäevaste vahenditega?

Kuigi Eesti teatrikriitikud on pärast teatriauhindade jagamist sedastanud, et eelmine aasta oli suurte vormide aasta, tahaksin esile tõsta just n-ö originaalloojaid ja mitte pelgalt interpreete, kes toovad lavale peamiselt (uus)tõlgendusi juba ammukirjutatust-olnust. Tihtipeale leian end mõtlemast, et miks küll nii paljud kohalikud loojad pöörduvad oma tegemistes juba olnu-kirjutatu juurde, samas kui meil – siin ja praegu – on privileeg kogeda maailma sellisena, nagu tulevased ega õigupoolest ka eelmised põlved seda enam kogeda ei saa.