NÄDALA SARI | „Fallout“ – arvutimängu põhjal valminud lõbus veresaun, mis meenutas Kreisiraadiot

Globaalsete katastroofide ja maailmalõpu teemaline meelelahutus on ikka olnud käepärane viis inimkonna hirme kanaliseerida, nii et tuumasõjajärgsest elust jutustav „Fallouti“ telesari saabus ekraanidele igati sobival ajal. Pealegi tõuseb seriaali aluseks olnud maailm omasuguste seast esile unikaalse õhustikuga, kus midagi üleliia tõsiselt ei võeta. „Fallouti“ juured on nimelt videomängusarjas, mida võib vähimagi irooniata nimetada kultuslikuks. Esimene sellenimeline mäng ilmus juba aastal 1997 ning annab stiili ja sisu poolest silmad ette suuremale osale hiljem loodud mängumaailmadest.