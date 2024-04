Haldi: kui mind uus žanr paelub, siis hüppan sinna pea ees sisse ja võtan kuulajad ka kaasa

Igal asjal on oma lugu. Olgu see siis positiivne, negatiivne, rõõmus või kurb. Loomulikult on hulganisti eriilmelisi lugusid rääkida ka armastatud artistidel, kes jagavad neid Philly Joe džässiklubi kontsert-vestlusõhtul Bändilaager. Igal korral on publiku ees muusik või muusikute kooslus, kes räägib oma muusikalisest teekonnast ning mängib kuulajatele ka enda kirjutatud palu. Vestlusi juhib Brent Pere.