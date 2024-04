R2 elab ja hingab, kuigi viis, kuidas puhastuskuuri tehti, ei kõlvanud kassi saba alla ka

See Raadio 2 (R2), mida eestlased teavad ja kõrgelt hindavad, sai 2023. aastaga väidetavalt lõpu. Juhtkond otsustas, et kuulajaarvud on liiga väikesed ja eetrisisu jama ning kiiremas korras tuleb programmi muuta ja hakata püüdma nooremate kõrvu. Nad tahtsid, et mina, 25aastane kodanik, neid (rohkem) kuulaks. Uuenenud programmiga kaasnes aga suur meediatorm ja lademetes pahameelt, millest on tänaseks möödas mitu kuud. Panin eksperimendi korras klapid kõrva ja kuulasin kaks nädalat R2 igal pool ja igal võimalikul hetkel, et analüüsida, kas nad ikka liiguvad välja hõigatud eesmärkide poole või tõmbasid kohmaka uuenduslikkusega endale hoopis vee peale.