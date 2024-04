Seitsmes bändis mängiv Simo Atso: Eestis ei ole metal-skeenet

Podcast’is tuleb teemaks ka paratamatu võrdlus tema isa, samuti trummariametit pidava Marko Atsoga. Simo teab täpselt, millal ta arenes oma isast paremaks trummariks. See oli aastal 2021, kui ta oli teda aasta aega asendanud ansamblis Loits ja leidnud vajaliku enesekindluse.

„Ma vaatan neid esimesi live’sid ja ütleks, et mu tehniline pagas, kingitus ja anne olid eos antud suurem kui mu isal, aga võtmekomponent, mis oli pikalt puudu, oli enesekindlus. See oli iga instrumendiga. Iga showmanship’iga on see, et kui sul on enesekindlus, siis tee mis tahad ja sa oledki kõigist üle.

Rääkides Eesti metal-skeene käekäigust, leiab Atso, et sellist asja Eestis ei olegi. Selleks, et skeene tekiks, on vaja järjepidevust, mida siin praegu tema hinnangul ei ole.

„Eesti metal-bändide suur probleem on see, et kaks-kolm albumit ja siis saad aru, et sellega raha ei teeni. Otsid suure palgaga töökoha ja lõikad juuksed maha. Minu üleskutse metal-bändidele on see, et suhelge omavahel, saage läbi ja tehke seda seepärast, et see meeldib teile, ja ärge minge laiali.“

„Muusikanõunike“ seekordses osas saab kriitikutelt kokku kõige vähem punkte Eestis meeletult populaarne Artemase „I Like The Way You Kiss Me“ – lugu, mis saate salvestuse ajal troonis Spotify kohaliku edetabeli tipus ning kogus päevas omale platvormil 18 000 kuulamist.

Kriitik Siim Nestor tõdeb saates, et üldiselt on loo meeleolu ja meloodia okei, aga ta seda kuulata ei viitsiks. Kui teda üldiselt ärritab, kui peab mõne artisti muusikat kirjeldades rääkima, kui palju erinevaid muusikastiile, elemente, sugemeid ja mõjutusi seal sees on, siis siin see teda ei häirinud.

Loost leiab Nestor kõike alates indie pop’ist kuni emo ja kantrini välja.

Kriitik Merit Maarits leiab, et tema jaoks on see väga funktsionaalne lugu ja seda võiks kuulata näiteks joostes, aga tal on raske positiivselt hinnata pala, mis on selgelt loodud malli järgi, mille puhul on kindel, milliseid numbreid see toob.