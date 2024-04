NÄDALA FILM | „Tondipüüdjate“ kummitava skeleti luudel pole kahjuks piisavalt liha

Miski ei jää kunagi päriselt surnuks. Kõik äratatakse ellu, tuuakse teispoolsusest tagasi – sageli vaid oma kunagise mina varjuna – ja see kummitab meid üha edasi, kas tahame seda või mitte. Need on kummitused, ütled sa? Oh ei, ma ei räägi neist. Loomulikult pean silmas Hollywoodi ja filmitööstuse pidevat vajadust taaselustada, ümber teha ja ümber pakendada, lastes nostalgial kummitada kogu maailma kinodes.