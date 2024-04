Tee esimesed sammud piloodiks saamisel juba 4. mail!

Oma silm on kuningas: Mis tunne on tunda enda all piloodiistet? See on võimalus mitte ainult näha ja katsuda lennukit, vaid tõeliselt kogeda, mis tunne on istuda piloodikabiinis, piiluda armatuurlauale ja tunda end tulevase piloodina. Mõte kõrgustes olemisest annab tõelise adrenaliinisüsti ja muudab unistuse lendamisest käegakatsutavaks reaalsuseks. See on ainulaadne tunne, mis võib olla sinu tulevikuväravaks taeva vallutamise teel!