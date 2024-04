POLIITIKARADAR | Valitsusel on eelarvega plaan – loodame ja laename

Tasapisi kerib jälle hoogu riigi rahandusliku seisu parandamiseks lahenduste otsimine. Paistab, et minnakse klassikalist teed ja proovitakse teha veelkord seda sama, mida korra juba tehti. Kui korra ei õnnestunud ministritelt palumise peale saada vajalikke kärpeid, miks siis mitte seda veel proovida? Senine majandusseisu paranemisele lootmine pole toonud tulemust. Ja selle ajaga on olukord halvenenud ning vaja on teha midagi suurt. Aga suurt maksutõusu ei taha Reformierakond, suurt kärbet ei taha sotsiaaldemokraadid. Ja nii loodab valitsus edasi. Tallinna uus linnavõim ilmselt lootis ka, et lumega ei pea tegelema enne järgmist talve, aga läks teisiti.