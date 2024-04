ESIMENE ARVUSTUS | ühisalbumil on 5MIINUST tõsisemalt võetavam ja Puuluup rajum kui kunagi varem

MIINUSED JA LUUBID: ühiselt on jõutud millegi selliseni, milles on kuulda mõlema juuri, kuid mis mõjub uue, värske ja põnevana.

Eurovisioni lauluvõistluse tarbeks on moodustatud kõiksugu muusikalisi projekte, mõni õnnestunum, mõni vähem. Viimati mainitud ei jää üldjuhul meeldegi nagu suurem osa eurojandi sooritusi, küll aga meenub näiteks leedukate LT United (2006. aasta 6. koht), kelle ja tänavuste Eesti esindajate vahel paralleele on veetud. Kui leedukate lõbus „We Are The Winners“ oligi ühe-laulu-projekt, siis 5MIINUST ja Puuluup on valinud riskantsema tee ja pikema koostöö.