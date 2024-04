Pulbitsevas Eesti arvutimängutööstuses liiguvad kümned miljonid eurod

Ja sedasorti mängudel võib olla pärast algset plahvatust aastatepikkune vaikne müügisaba. Fännibaas on mängul juba nii pühendunud, et on loodud wiki-saite, kus analüüsitakse ja lahatakse mängu igat elementi, ajalugu ja tausta – olenemata sellest, kas autor seda nii mõtles. Märkimisväärne on seegi, et „Buckshot Roulette“ on juba eos eestikeelne! Ja see pole veel kõige edukam Eesti mäng.