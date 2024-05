Mike Klubnika on väikeseid õudusmänge teinud aastaid, kuid tema loodud pumppüssidega mängitav Vene rulett „Buckshot Roulette“ sai hitiks, nii et seda on YouTube’is, Twitchis ja TikTokis vaadatud ja striimitud kümneid miljoneid kordi. Ja kuigi vahel ei kajastu striimiedu müügis, siis müüdi suhteliselt soodsat 2,69eurost mängu kümne päevaga 1 000 000 koopiat. Miljon!