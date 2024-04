„Kõik meie operatsioonid on salastatud ja kui neist isegi ajalehes kirjutatakse, öeldakse lihtsalt „politsei“. Meie ümber on saladuseloor, et tuleme uksest ja aknast. Maskid on mustad jne. Aga et õigetes isikutes huvi tekitada, tuleb hakata kaarte avama,“ ütleb ta.